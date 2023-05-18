У росії на школярку накинулися через "українські кіски": історія продовжилася несподівано
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За словами перукаря, це салатовий та синій кольори і вони не мають відношення до українського прапора
У Ханти-Мансійському автономному окрузі росії в місті Пить-Ях директор школи заявила в поліцію на матір дівчинки, якій у волосся вплели канекалони в квіти українського прапора, також у неї був вибритий знак "Інь-ян", але директор побачила в ньому символ забороненого. в рф батальйону "Азов". Після цього невідомі почали погрожувати терактами та вимагати звільнити директора школи.
Через повідомлення з погрозами терактів напередодні у місті Пить-Ях було евакуйовано школу, дитячий садок та суд. пише 86.ru.
У листі є вимога звільнити директора школи №1 Ірину Котову, яка заявила в поліцію на сім’ю учениці через кіски. У волосся дівчинки було вплетено канекалон (штучний матеріал, що імітує волосся), на думку директора, схожий на "кольори українського прапора".
"Вимагаємо її вигнати за 1–2 дні або ж у понеділок до школи нагрягнемо з автоматами та перестріляємо всіх, хто проти України, наприклад, ряжене шобло — юнармію. До того ж, школа замінована, як і інші школи та дитячі садки міста, адміністрація, відділи поліції, військкомат та суд", — написали невідомі в листі.
Як розповіли батьки, деякі класи перевели на дистанційне навчання, а також скасували міські збори, які мали пройти в школі №1. Водночас поліція вже провела перевірку за заявою директора, і не має претензій до сім’ї школярки з яскравими кісками.
Хто саме погрожує вибухами та розстрілами, невідомо, не виключено, що це провокація, покликана виставити українців та тих, хто підтримує Україну, радикалами та "терористами".
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