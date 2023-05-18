У росії на школярку накинулися через "українські кіски": історія продовжилася несподівано

За словами перукаря, це салатовий та синій кольори і вони не мають відношення до українського прапора

У Ханти-Мансійському автономному окрузі росії в місті Пить-Ях директор школи заявила в поліцію на матір дівчинки, якій у волосся вплели канекалони в квіти українського прапора, також у неї був вибритий знак "Інь-ян", але директор побачила в ньому символ забороненого. в рф батальйону "Азов". Після цього невідомі почали погрожувати терактами та вимагати звільнити директора школи.

Через повідомлення з погрозами терактів напередодні у місті Пить-Ях було евакуйовано школу, дитячий садок та суд. пише 86.ru.

У листі є вимога звільнити директора школи №1 Ірину Котову, яка заявила в поліцію на сім’ю учениці через кіски. У волосся дівчинки було вплетено канекалон (штучний матеріал, що імітує волосся), на думку директора, схожий на "кольори українського прапора".

Дівчинка займається футболом і, за словами мами, обрала зачіску під колір своїх бутсів

"Вимагаємо її вигнати за 1–2 дні або ж у понеділок до школи нагрягнемо з автоматами та перестріляємо всіх, хто проти України, наприклад, ряжене шобло — юнармію. До того ж, школа замінована, як і інші школи та дитячі садки міста, адміністрація, відділи поліції, військкомат та суд", — написали невідомі в листі.

Як розповіли батьки, деякі класи перевели на дистанційне навчання, а також скасували міські збори, які мали пройти в школі №1. Водночас поліція вже провела перевірку за заявою директора, і не має претензій до сім’ї школярки з яскравими кісками.

Хто саме погрожує вибухами та розстрілами, невідомо, не виключено, що це провокація, покликана виставити українців та тих, хто підтримує Україну, радикалами та "терористами".

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