Чи отримає росія статус спонсора тероризму: у США дали цікаву відповідь

Держсекретар США відповів на питання про надання росії статусу спонсора тероризму.

У Сполучених штатах не виключили, що можуть визнати росію країною-спонсором тероризму.

Як пише CNN, про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханні комітету Сенату, присвяченому питанням Китаю.

Так, сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав Блінкену про те, що місяць тому сотня сенаторів дали рекомендацію включити росію до списку країн-спонсорів тероризму, щоб Китай не зміг передавати їй зброю.

"Ви ніколи не оголосите росію спонсором тероризму?", — Запитав Грем.

У відповідь Блінкен швидко відповів "ніколи не говори ніколи".

Як відомо, США дуже обережно ставляться до присвоєння такого статусу, оскільки на відміну від багатьох інших країн це визначення вони мають законодавчу підставу. Проти країн, яким надано статус спонсора тероризму, зазвичай запроваджують максимально жорсткі економічні обмеження.

При цьому торік у жовтні росію вже визнала спонсором тероризму Парламентська асамблея Ради Європи.

Слідом за ним аналогічні рішення ухвалили Парламентська асамблея НАТО та Європарламент, які затвердили відповідні резолюції наприкінці листопада.