США можуть надати росії новий агресивний статус: це вплине на обмеження

Визначити терористичний статус росії — це пріоретне завдання для США

У США працюють над тим, щоб надати росії правильний статус. Зокрема, йдеться про прирівнювання росії до країн, спонсорів тероризму. У США давно думають про те, як назвати росію — агресором чи терористом.

В інтерв’ю "Суспільному" посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що на 2023 рік це для Америки є ключовим пріоритетом.

На сьогоднішній день до країн-спонсорів тероризму належать чотири країни: КНДР, Іран, Сирія та Куба. Україна довгий час веде переговори з іноземними партнерами, щоб прирівняти до них і росію. Це дозволить ще більше ізолювати винуватця війни, наклавши більше обмежень.

"Ми, звичайно, розуміємо, що вона не спонсор тероризму. Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. А росія сама терорист. Тобто це країна, яка має регулярну армію, уряд, президента, так би мовити, обраного. Вони всі військові злочинці. Вони всі займаються агресією та тероризмом. Тому одне питання — це як ми назвемо, так би мовити, росію, інше питання — що за цією назвою стоятиме", — зазначила дипломат.

Існує альтернативний варіант, який поки що лише обговорюється — придумати для росії власну категорію та ухвалити відповідний закон у Конгресі. Імовірно, росію назву країною-агресором або країною-терористом. Також її можуть визначити як країну-агресора, яка вчиняє терористичні акти щодо цивільних осіб.

У США активно це обговорюють, оскільки прагнуть дати правильне визначення діям уряду росії. Від наданого статусу залежатимуть додаткові обмеження.

"Для нас це пріоритет, тому що ми хочемо перше — назвати правильно і дати оцінку законодавчо і політично, а друге і найголовніше — це що ж буде по суті цих обмежень. І ми вважаємо, що мають бути максимальні обмеження, як з погляду законодавчого забезпечення, санкцій, обмежень, контролю експорту, які не дозволять росії продовжувати вести цю війну. Це ще в роботі. Це ключовий пріоритет на 2023 рік", — додала Оксана Маркарова.

Нагадаємо, що росію визнали спонсором тероризму низка країн, серед яких Польща, Нідерланди, Литва, Латвія та Естонія.

Європарламент також ухвалив резолюцію, в якій визнав росію спонсором тероризму. Те саме зробили члени НАТО та ПАРЄ.