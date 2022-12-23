Терорист чи агресор: у США активно обговорюють, який статус надати росії

Робота з максимальної ізоляції рф триває

У Сполучених Штатах Америки триває дискусія щодо того, який саме статус (країною-спонсором тероризму, країною-агресором чи країною-терористом) застосувати до російської федерації.

Як передає видання "Укрінформ", під час спілкування з журналістами посол України в США Оксана Маркарова заявила, що наразі триває робота над тим, щоб досягти максимальної ізоляції росії.

"Ми працюємо над тим, щоб максимально ізолювати росію. І як правильно її назвати: країною-спонсором тероризму. або країною-агресором, або країною-терористом — це питання в дуже активній дискусії зараз", — сказала Маркарова.

Варто зазначити, що держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що в Америці постійно розглядають питання про те, яких заходів можна вжити для того, щоб збільшити тиск на країну-агресора. Проте, називати росії країною-спонсором тероризму там поки не поспішають, побоюючись небажаних наслідків.

Нагадаємо, що Європарламент погодив важливу резолюцію, ключовим пунктом якої є визнання росії державою-спонсором тероризму.

Також ми повідомляли, що змінить для росії визнання її країною-терористом.