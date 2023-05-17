Получит ли россия статус спонсора терроризма: в США дали любопытный ответ

Госсекретарь США ответил на вопрос о присвоении россии статуса спонсора терроризма

В Соединенных штатах не исключили, что могут признать россию страной-спонсором терроризма.

Как пишет CNN, об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушании комитета Сената, посвященному вопросам Китая.

Так сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил Блинкену о том, что месяц назад сотня сенаторов дали рекомендацию включить россию в список стран-спонсоров терроризма, чтобы Китай не смог передавать ей оружие.

"Вы никогда не огласите россию спонсором терроризма?", — спросил Грэм.

В ответ на это Блинкен быстро ответил "никогда не говори никогда".

Как известно, США очень осторожно относятся к присвоению подобного статуса, поскольку в отличие от многих других стран это определение у них имеет законодательное основание. Против стран, которым присвоен статус спонсора терроризма, обычно вводят максимально жесткие экономические ограничения.

При этом в октябре прошлого года россию уже признала спонсором терроризма Парламентская ассамблея Совета Европы.

Следом за ним аналогичные решения приняли Парламентская ассамблея НАТО и Европарламент, которые утвердили соответствующие резолюции в конце ноября.