Получит ли россия статус спонсора терроризма: в США дали любопытный ответ
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Госсекретарь США ответил на вопрос о присвоении россии статуса спонсора терроризма
В Соединенных штатах не исключили, что могут признать россию страной-спонсором терроризма.
Как пишет CNN, об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушании комитета Сената, посвященному вопросам Китая.
Так сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил Блинкену о том, что месяц назад сотня сенаторов дали рекомендацию включить россию в список стран-спонсоров терроризма, чтобы Китай не смог передавать ей оружие.
"Вы никогда не огласите россию спонсором терроризма?", — спросил Грэм.
В ответ на это Блинкен быстро ответил "никогда не говори никогда".
Как известно, США очень осторожно относятся к присвоению подобного статуса, поскольку в отличие от многих других стран это определение у них имеет законодательное основание. Против стран, которым присвоен статус спонсора терроризма, обычно вводят максимально жесткие экономические ограничения.
При этом в октябре прошлого года россию уже признала спонсором терроризма Парламентская ассамблея Совета Европы.
Следом за ним аналогичные решения приняли Парламентская ассамблея НАТО и Европарламент, которые утвердили соответствующие резолюции в конце ноября.