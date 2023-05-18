Зміни триватимуть недовго: як смерть путіна вплине на росію та війну в Україні

Менталітет росії не змінити

Поки астрологи та конспірологи розмірковують яким чином та як помре російський диктатор володимир путін, експерти вважають, що після його смерті почнеться боротьба за владу. Однак зміна ситуації не буде довгостроковою.

Про це в інтерв'ю "Обозреватель" розповів співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник. Він зазначив, що зміни будуть помітні в короткотерміновій перспективі. Відчайжушна боротьба за владу — ознака авторитарних режимів.

Той, хто прийде на зміну путіну, шляхом компромісу чи придушення супротивників, намагатиметься зробити щось нове однак природа росії така, що "це не буде стрибок до демократії". росія повернеться з часом до того, що звично, адже в основі країни закладено авторитарну модель.

"Фізичне усунення путіна від влади призведе до певних змін, але в довгостроковій перспективі, допоки росія залишатиметься в тих географічних кордонах, які зараз є, іншої моделі, ніж авторитарна держава, навряд чи можна очікувати", — зазначив Мельник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навіть при зміні географії росії, спільний кордон в України з агресивним північним сусідом все ж таки залишиться. Спільний кордон буде щонайменше на півночі.