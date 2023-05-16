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Після перемоги України росія може розколотися: Буданов пояснив, чому нам не варто поспішати радіти

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Кирило Буданов висловився про долю росії Новина оновлена 16 травня 2023, 22:46
Кирило Буданов висловився про долю росії. Фото Скріншот відео

В українців та росіян різні погляди на майбутнє росії після війни

Україні не вигідно підтримувати жодну російську позицію. Елітам, серед яких уже стався розкол, потрібно, щоб росія була "країною прекрасного майбутнього", а українській стороні необхідно, щоб росії не існувало.

Таку думку в інтерв’ю Сергію Іванову висловив голова ГУР МО України Кирило Буданов. За його словами, Україна намагається співпрацювати з певними особами у росії, щоб отримувати інформацію.

Глава української розвідки підкреслив, що хоч би яким чином росія не трансформувалася після війни з Україною, якась її частина все одно межуватиме з нашою країною.

"З певними діячами ми ведемо роботу. Адже це зрозуміло абсолютно. Вони є для нас і джерело інформації і надія на якесь майбутнє… Повинні розуміти як би не видозмінилася територіально російська федерація, все одно якась частина з нами межуватиме. Від цього нікуди не дінешся", — заявив він.

Сергій Іванов зазначив, що українці з російськими лібералами мають дуже серйозну суперечність. Щоб відчувати себе в безпеці, нам потрібно, щоб росії не існувало, а їм навпаки хочеться бачити росії демократичною "прекрасною країною майбутнього". У росії не хочуть розвалу федерації, і Україні частково треба змиритися з цим.

"На жаль треба розуміти, що як би не трансформувалася, не змінилася росія, не розчленувалась російська федерація, все одно її шматок буде межувати з нами. Нам потрібно розуміти, що шматок, де є місто москва, при будь-якому розкладі називатиметься російська федерація. Російська імперія, московія, як завгодно називайте. Але це саме той шматок, який на півночі з нами межує", — підсумував голова української розвідки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у військовому плані росію бояться дедалі менше країн. Проте Захід поки що не може вигадати, куди "викинути" цю країну і як з нею правильно вчинити.

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#Росія #Кирило Буданов