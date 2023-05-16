У росії незабаром "зірве кришку": еліти незадоволені діями путіна, стверджує Буданов

Олігархи, чиновники та інші так звані "еліти росії" більше не хочуть війни в Україні

Політичні еліти в росії не хочуть, щоб війна путіна тривала, тому почали випрошувати гарантії безпеки. Усередині них стався розкол, причому досить давно. Однак поки що ці еліти не готові переходити до реальних дій.

Про це в інтерв’ю розповів голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, переважна більшість впливових людей у росії не хоче, щоб війна в Україні тривала, оскільки це негативно позначається на них.

Глава української розвідки зазначив, що розкол усередині росії йде вже досить довгий період часу, але виглядає він по-особливому. Позиції російських так званих еліт розходяться, що країні не властиво. Причому йдеться як про представників військового сектору, так і представників бізнесу.

"У росії вже переважна більшість, вони проти цієї війни. Це реально вірно. Це взагалі те, що є елітами росії. Треба розуміти, що там вежі кремля, але за фактом це кланова система", — зазначив Кирило Буданов.

Але про конкретні дії проти влади та проти війни поки що говорити зарано. Ці клани поки що тільки дійшли того, що їх не влаштовує політика путіна щодо України, але конкретні дії проти диктатора — це "цілком питання іншого характеру". Проте Кирило Буданов упевнений, що це лише питання часу і незабаром у росії "зірве кришку".

"Якщо метафорично уявити це каструлею, коли зірве кришку? Скоро", — відповів він на запитання журналістам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кирило Буданов підтвердив причетність України до вбивств російських пропагандистів. За його словами, розвідка вже "дістала багатьох" і, мабуть, ще багатьох дістане.