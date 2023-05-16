В россии скоро "сорвет крышку": элиты недовольны действиями путина, утверждает Буданов

Олигархи, чиновники и другие так называемые "элиты россии" больше не хотят войны в Украине

Политические элиты в россии не хотят, чтобы война путина продолжалась, поэтому начали выпрашивать гарантии безопасности. Внутри них произошел раскол, причем довольно давно. Однако пока что эти элиты не готовы переходить к реальным действиям.

Об этом в интервью журналисту Сергейю Иванову рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, подавляющее большинство влиятельных людей в россии не хочет, чтобы война в Украине продолжалась, так как это негативно сказывается на них.

Глава украинской разведки отметил, что раскол внутри россии идет уже достаточно долгий период времени, но выглядит он по-особенному. Позиции российских так называемых элит расходятся, что для страны не свойственно. Причем речь идет как о представителях военной сектора, так и о представителях бизнеса.

"В россии уже подавляющее большинство, они против этой войны. Это реально верно. Это вообще то, что являются элитами россии. Надо понимать что там башни кремля, но по факту это клановая система", — отметил Кирилл Буданов.

Но о конкретных действиях против власти и против войны пока говорить рано. Эти кланы пока только пришли к тому, что их не устраивает политика путина в отношении Украины, но конктреные действия против диктатора — это "совершенно вопрос другого характера". Однако Кирилл Буданов уверен, что это лишь вопрос времени и скоро в россии "сорвет крышку".

"Если метафорически представить это кастрюлей, когда это сорвет крышку? Скоро", — ответил он на вопрос журналистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кирилл Буданов подтвердил причастность Украины к убийстам российских пропагандистов. По его словам, разведка уже "достала многих" и, веротно, еще многих достанет.