Уже поползли к Украине: российские элиты выпрашивают для себя гарантии безопасности - ГУР

Российские элиты начали беспокоится о своей безопасности

О планах владимира путина начать полномасштабное вторжение в Украину знал только ограниченный круг людей в то время, как большая часть российской элиты об этом не догадывалась. До многих из них уже окончательно дошло, что кремлевская авантюра может закончится для них и для всей россии плачевно, поэтому потихоньку они уже подтягиваются к Украине, чтобы выпросить для себя гарантии безопасности.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, после того, как окончательно стало ясно, что планы кремля по захвату Украины провалились, все чаще встречаются сообщения о недовольстве российских элит путиным. Ведь из-за войны в Украине они теряют свое состояние, не получая ничего, кроме мировой изоляции. Некоторые из них уже пытаются установить контакт с Украиной и просят для себя гарантий безопасности.

"Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это было колоссальной ошибкой и преступлением, а финал будет трагическим для россии. Они пытаются искать варианты собственного спасения", – сказал Андрей Юсов.

При этом Юсов подчеркивает, что эти "элиты" пока не говорят о борьбе за внутренние изменения в россии, а лишь заботятся о собственной безопасности и бизнесе.

"Они пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", – сказал представитель ГУР МО Украины.

Несмотря на это, по словам Андрея Юсова, сейчас наибольшую опасность для путина представляют именно те представители политических элит, которые не входят в его "ближний круг".

"В значимой степени решение начать полномасштабную войну – это следствие их модели управления. Современная россия – это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено какого-либо обсуждения или плюрализма мнений. Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия катастрофические для россии", – подытожил Андрей Юсов.

Напомним, ранее мы писали, что журналисты выяснили, что большинство из элит рф вообще были не посвящены в планы путина и считали происходящее вокруг блефом. Многие члены Совбеза узнали о вторжении только 21 февраля.