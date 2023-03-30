О вторжении путина знали только три человека: в разведке назвали их имена

Многие представители так называемой элиты рф уже понимают, что начать войну было колоссальной ошибкой

О решении полномасштабного вторжения в Украину знали далеко не все в кремле, однако в разведке установили имена тех, кто точно был осведомлен о планах владимира путина. Этот круг лиц состоит из трех человек.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

В разведке отметили, что решение о начале полномасштабной войны принимал лично российский диктатор путин.

"В значительной степени решение начать полномасштабную войну – это следствие их модели управления. Современная россия – это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено какого-либо обсуждения или плюрализма мнений. Решения принимает один человек, не очень образованный и некомпетентный, поэтому и последствия катастрофические для россии", – говорит Юсов.

При этом о подготовке путина к этому шагу знали всего несколько человек из его окружения. Среди них – секретарь Совбеза рф николай патрушев. Впрочем, Юсов добавил, что многие представители так называемой элиты рф уже понимают, что начать войну было колоссальной ошибкой и преступлением. Кроме того, они отдают себе отчет в том, что финал будет трагическим для страны-агрессора и ее граждан.

"путину и его ближайшему окружению стоит пересмотреть комедию "Смерть Сталина", — говорит Юсов.

Стоит отметить, что ранее журналисты назвали двух главных зачинщиков в кремле. Если верить этой информации, то еще одним осведомленным человеком являлся глава ФСБ александр бортников. Источники СМИ в правительстве рф утверждали, что именно эти два человека надоумили путина пойти войной на Украину. Соответственно они не могли не знать о подготовке так называемой "спецоперации".

Напомним, что именно патрушева ранее называли возможным приемником владимира путина.