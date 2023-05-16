После победы Украины россия может расколоться: Буданов объяснил, почему нам не стоит спешить радоваться

У украинцев и россиян различные взгляды на будущее россии после войны

Украине не выгодно поддерживать никакую российскую позицию. Элитам, среди которых уже произошел раскол, нужно, чтобы россия была "страной прекрасного будущего", а украинской стороне необходимо, чтобы россии не существовало.

Такое мнение в интервью Сергею Иванову высказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, Украина пытается сотрудничать с определенными личностями в россии, чтобы получать информацию.

Глава украинской разведки подчеркнул, что каким бы образом россия не трансформировалась после войны с Украиной, какая-то ее часть все равно будет граничить с нашей страной.

"С определенными деятелями мы ведем работу. Это ведь понятно абсолютно. Они есть для нас и источник информации и надежда на какое-то будущее… Должны понимать как бы не видоизменилась территориально российская федерация, все равно какая-то часть будет с нами граничать. От этого никуда не денешься", — заявил он.

Сергей Иванов отметил, что у украинцев с российскими либералами есть очень серьезное противоречие. Чтобы чувствовать себя в безопасности, нам необходимо, чтобы россии не существовало, а им наоборот хочется видеть рф демократической "прекрасной страной будущего". В россии не хотят развала федерации, и Украине отчасти нужно с этим смириться.

"К сожалению надо понимать, что как бы не трансформировалась, не изменилась россия, не расчленилась российская федерация, все равно ее кусок будет граничать с нами. Нам нужно понимать, что кусок, где есть город москва будет при любом раскладе называться российская федерация. Российская империя, московия, как угодно называйте. Но это как раз тот кусок, который на севере с нами граничит", — подытожил глава украинской разведки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в военном плане россию боятся все меньше стран. Однако Запад пока не может придумать, куда "выбросить" эту страну и как с ней правильно поступить.