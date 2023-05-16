50 оттенков лжи. Как россияне объясняют сбитие своих "Кинжалов"

Версии пропагандистов отличаются друг от друга

В москве уже нашли множество оправданий и объяснений того, что же произошло в Киеве в ночь на 14 мая. Вместо правды об уничтожении шести "неуловимых ракет путина" "Кинжал" пропагандисты врут об уничтожении американских ЗРК "Patriot" и утверждают, что не все так однозначно.

"Телеграф" собрал самые яркие объяснения:

минобороны рф соврало об уничтожении Patriot

Сегодня минобороны россии заявило, что во время ночной ракетной атаки "высокоточным ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал" был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot". Доказательств этого подтверждения не привели.

В свою очередь спикера путина дмитрий песков в ответ на заявление о сбитых ракетах соврал, что уникальные характеристики "Кинжалов" подтверждены специалистами.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отказался это комментировать, а советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в россии сегодня заявили не только об этом, но и о сбитии 7 ракет Storm Shadow и еще несколько HIMARS в придачу.

"Это фантастическая фиксация абсолютно абсурдного типа под названием минобороны россии. Это само по себе уже мем. Минобороны россии уже должна быть "замелена" как абсолютно абсурдная организация в современном мире", — говорит Подоляк.

Попытка посеять сомнения

Как мы уже увидели из предыдущего комментария, российские ракеты якобы уничтожили почти все украинское ПВО за одну ночь. Но это не единственная гипотеза того, что произошло, например, беглый премьер времен Януковича Николай Азаров доказывает, что ЗРК Patriot не мог сбить "Кинжал", потому что не способен перехватывать цели на такой скорости

"Скорость полета "Кинжала" превышает предельные режимы поставленных Киеву ЗРК. Это делает невозможным перехват. Вбросы о сбитии этой ракеты – попытка выдать желаемое за действительное", — пишет Азаров, не допуская мнения, что разработчики могли приврать в показателях, касающихся гиперзвуковой скорости.

Азаров взялся за математику

Пропагандист Александр Коц верит в то, что россии удалось уничтожить еще что-то в Киеве, кроме своей репутации.

Сторонники теории уничтожения "Петриота"

Еще один пропагандистский Телеграмм-канал ищет совпадения для подтверждения теории, что американское ПВО в Киеве пришлось поразить. Канал публикует скриншоты видео работы украинского ПВО, утверждая, что огонь рядом с ним — это не просто так, а свидетельство удачного прилета российских "Кинжалов". На самом же деле о прилетах чего-то другого, кроме осколков, не сообщалось, что поражает, потому что ракет было 18.

российские паблики врут о победе "Кинжалов"

"Кадры двух прилетов по целям в Киеве во время ракетной атаки сегодня ночью. На видео видны два попадания по некоторым объектам, рассмотреть которые ночью невозможно", — пишет этот же канал. А вот вторая часть, которая должна якобы подтвердить ложь об "успех" "Кинжалов":

российские паблики врут о победе "Кинжалов"

Версия, что в Киеве погибли натовские инструкторы

В версии русских пропагандистов появляется много новых ярких "подробностей". Еще один российский свидетель избиения "Петриота" говорит, что внутри погибли иностранные инструкторы. Здесь канал прибегает к теории заговора — мол, через неделю-две в западных СМИ "какой-то вертолет упадет на тыловой базе" — для легализации потерь.

россияне не сомневаются, что одержали какую-нибудь победу. В каждой версии детали становятся все ярче.

Обычные россияне в комментариях к этому видео пишут, что установка отчаянно отстреливалась, пытаясь спастись. Действительно, осмотрев такое количество источников можно понять, что россияне действительно пытаются поверить в уничтожение "Patriot" в Киеве и говорят об этом вполне серьезно. Позор "Кинжалов" вообще ни кого не волнует, потому что о нем даже не знают.

Mash: Patriot превратили в труху

Украинцы уже отреагировали на ложь российской пропаганды, которую в Киеве сбили Patriot. В соцсетях высмеивают заявления о повышенных победах россии:

Какой "Петриот" уничтожили россияне

Также "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото падения обломков ракеты в Киевском зоопарке. Минувшей ночью обломки находили в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком.