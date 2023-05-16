Укр

Все "Кинжалы" летели на Киев: военные рассказали новые детали ночной атаки

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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россияне не оставляют попыток ударить ракетами по Киеву Новость обновлена 16 мая 2023, 11:18
россияне не оставляют попыток ударить ракетами по Киеву. Фото Коллаж "Телеграфа"

Так как Киев является приоритетной целью российских оккупантов, он защищен серьезными средствами ПВО

В ходе очередной масштабной атаки на Украину в ночь на 16 мая, силы ПВО сбили все 18 ракет, запущенных россией. Среди них было 6 "Кинжалов" и все они летели на Киев.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Также из акватории Черного моря россия атаковала Украину ракетами "Калибр". Они были сбиты на юге и по маршруту следования на разных направлениях.

"Работа чрезвычайно успешная. Шесть "Кинжалов" — это впечатляющий показатель. Киев остается в эпицентре, столица всегда была в приоритете россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами. Тут объекты инфраструктуры и другие важные государственные объекты", — отметил Игнат.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что в Киевской область минувшей ночью ни одна российская ракета или дрон не достигли цели. Однако в одной из общин в результате падения обломков повреждена крыша частного дома. В другой незначительно поврежден забора у дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, обломки сбитых Противовоздушной обороной ракет нашли в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком. Обломки также упали в Киевском зоопарке, "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото с места.

Теги:
#Киев #Война #Кинжал #Ракетный обстрел #Юрий Игнат