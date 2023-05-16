50 відтінків брехні. Як росіяни пояснюють збиття своїх "Кинджалів"

Версії пропагандистів відрізняються одна від одної

У москві вже знайшли безліч виправдань і пояснень того, що ж трапилося у Києві у ніч на 14 травня. Замість правди про збиття шести "невловимих ракет путіна" "Кинджал" пропагандисти брешуть про знищення американських ЗРК "Patriot" та стверджують, що не все так однозначно.

"Телеграф" зібрав найяскравіші пояснення:

міноборони рф збрехало про знищення Patriot

Сьогодні міноборони росії заявило, що під час нічної ракетної атаки "високоточним ударом гіперзвукового комплексу "Кинджал" був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot". Доказів на підтвердження цього не навели.

Своєю чергою речник путіна дмитро пєсков у відповідь на заяву про збиті ракети збрехав, що унікальні характеристики "Кинджалів" підтверджені фахівцями.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відмовився це коментувати, а радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що у росії сьогодні заявили не тільки про це, а й про збиття 7 ракет Storm Shadow та ще кілька HIMARS на додачу:

"Це фантастична фіксація абсолютно абсурдного типу під назвою міноборони рф. Це само по собі вже мем. Міноборони рф вже має бути "замемлена" як абсолютно абсурдна організація в сучасному світі", — каже Подоляк.

Спроба посіяти сумніви

Як ми вже побачили з попереднього коментаря, російські ракети нібито знищили ледь не все українське ППО за одну ніч. Та це не єдина гіпотеза того, що сталося, наприклад, прем'єр-утікач часів Януковича Микола Азаров доводить, що ЗРК Patriot не міг збити" Кинджал ", бо не здатний перехоплювати цілі на такій швидкості

"Швидкість польоту "Кинджала" перевищує граничні режими поставлених Києву ЗРК. Це унеможливлює перехоплення. Вкиди про збиття цієї ракети – спроба видати бажане за дійсне", — пише Азаров, не допускаючи думки, що розробники могли прибрехати у показниках, що стосуються гіперзвукової швидкості.

Азаров взявся за математику

Пропагандист олександр коц вірить у те, що росії вдалося знищити ще щось у Києві, окрім своєї репутації.

Прихильники теорії знищення "Петріота"

Ще один пропагандистський Телеграм-канал шукає збіги на підтвердження теорії про те, що американське ППО у Києві довелося вразити. Канал публікує скріншоти відео роботи українського ППО, стверджуючи, що вогонь поруч з ним — це не просто так, а свідчення вдалого прильоту російських "Кинджалів". Насправді ж про прильоти чогось іншого, окрім осколків, не повідомлялося, що вражає, бо ракет було 18.

російські пабліки брешуть про перемогу "Кинджалів"

"Кадри двох прильотів по цілям у Києві під час ракетної атаки сьогодні вночі. На відео видно два попадання по деяких об'єктах, розглянути які в ночі неможливо", — пише цей же канал. А ось друга частина, яка мала б нібито підтвердити брехню про "успіх" "Кинджалів":

російські пабліки брешуть про перемогу "Кинджалів"

Версія, про те, що у Києві загинули натівські інструктори

У версії російських пропагандистів з'являється багато нових яскравих "подробиць". Ще один російський свідок збиття "Петріота" каже, що всередині загинули іноземні інструктори. Тут канал вдається до теорії змови — мовляв, за тиждень-два в західних ЗМІ "якийсь гелікоптер впаде на тиловій базі" — для легалізації втрат.

Росіяни не сумніввються, що здобули якусь перемогу. У кожній версії деталі стають все яскравішими

Звичайні росіяни у коментарях до цього відео пишуть, що установка відчайдушно відстрілювалася, намагаючись врятуватися. Справді, оглянувши таку кількість джерел, можна зрозуміти, що росіяни дійсно намагаються повірити у знищення "Patriot" у Києві та говорять про це цілком серйозно. Ганьба "Кинджалів" взагалі ні кого не хвилює, бо про неї навіть не знають.

Mash: Patriot перетворили на труху

Українці вже відреагували на брехню російської пропаганди, що у Києві, мовляв, збили Patriot. У соцмережах висміюють заяви про завищені перемоги рф:

Який "Петріот" знищили росіяни

Також "Телеграф" публікував ексклюзивні фото падіння уламків ракети у Київському зоопарку. Минулої ночі уламки знаходили у п'яти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому.