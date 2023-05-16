Сажа и пепел: обломки ракеты упали в Киевском зоопарке (эксклюзивные фото)
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Обломки упали в пяти районах Киева
Ночью 16 мая враг выпустил по Киеву ракеты. Их обломки находили в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Городской голова столицы Виталий Кличко рассказал, что в Шевченковском районе остатки ракет упали на территории зоопарка, в Соломенском и Дарницком районах пострадали автомобили. В зоопарке о пострадавших животных не сообщается.
Обломки ракет также упали в зеленой зоне, повредив газон и дерево. Тип ракет, которыми россия атаковала Украину, пока официально не сообщалось. Предполагают, что это могли быть "Калибры".
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
В Генштабе отметили, что использовались ракеты разных типов. Известно, что кроме крылатых ракет использовались баллистические, а вдобавок и дроны. Пуски были очень плотные. С начала мая это уже восьмая атака.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате ракетных обстрелов в ночь на 16 мая ранены. Накануне по столице Украины массово запускали дронов. В КМВА предположили, что это может быть связано с попытками выявить расположение сил ПВО Украины. В тот же день оккупанты атаковали еще несколько городов Украины.