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Сажа и пепел: обломки ракеты упали в Киевском зоопарке (эксклюзивные фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Остатки ракет изучают специалисты Новость обновлена 16 мая 2023, 08:40
Остатки ракет изучают специалисты. Фото Телеграф

Обломки упали в пяти районах Киева

Ночью 16 мая враг выпустил по Киеву ракеты. Их обломки находили в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Городской голова столицы Виталий Кличко рассказал, что в Шевченковском районе остатки ракет упали на территории зоопарка, в Соломенском и Дарницком районах пострадали автомобили. В зоопарке о пострадавших животных не сообщается.

На месте работают правоохранители
На месте работают правоохранители
Обломки разбросало по зоопарку
Обломки разбросало по зоопарку
Обломки не вызвали пожар
Обломки не вызвали пожар

Обломки ракет также упали в зеленой зоне, повредив газон и дерево. Тип ракет, которыми россия атаковала Украину, пока официально не сообщалось. Предполагают, что это могли быть "Калибры".

Сажа и пепел еще долго будут напоминать о падении ракеты
Сажа и пепел еще долго будут напоминать о падении ракеты
Обломки прилетели по зоопарку
Обломки прилетели по зоопарку
О пострадавших животных не сообщалось
О пострадавших животных не сообщалось
Падение обломков в зоопарке Киева

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В Генштабе отметили, что использовались ракеты разных типов. Известно, что кроме крылатых ракет использовались баллистические, а вдобавок и дроны. Пуски были очень плотные. С начала мая это уже восьмая атака.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате ракетных обстрелов в ночь на 16 мая ранены. Накануне по столице Украины массово запускали дронов. В КМВА предположили, что это может быть связано с попытками выявить расположение сил ПВО Украины. В тот же день оккупанты атаковали еще несколько городов Украины.

Теги:
#Киев #Ракеты #Взрывы