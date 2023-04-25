путин еще до вторжения решал, как и между кем поделить Украину - СМИ

В Кремле строили планы о разделе Украины задолго до начала войны

Российский президент владимир путин принял решение вторгнуться в Украину и захватить еще в феврале-марте 2021 года, то есть за год до войны. А за три месяца до вторжения в Кремле обсуждали, как именно поделят Украину, ни на секунду не сомневаясь в своей победе.

Об этом пишет российское издание "Верстка". Армия россии держала в секрете подготовку к войне с Украиной, но летом 2021 года люди, приближенные к кремлю, обсуждали эту тему все чаще и чаще.

Сообщается, что 12 июля 2021 года на сайте кремля опубликовали статью российского диктатора "Об историческом единстве русских и украинцев". Содержание меняли несколько раз и в одном из вариантов текстов была прямая угроза начать войну, которая не исчезла и в финальном варианте.

В Кремле не сомневались в том, что без труда смогут захватить Украину и перед началом войны, в декабре 2021 года, в администрации путина в открытую обсуждали, как поделят нашу страну. Замысел был таков, что за каждый регион должна была отвечать одна из государственных или близких к Кремлю частных корпораций.

Последней каплей в принятии решения о вторжении в Украину стали санкции против телеканалов виктора медведчука. Это подтвердили сразу три источника из окружения путина.

"Наезд, когда у него отобрали телевидение и партию стали фигачить, — это прям сильно завело путина. Он воспринял это как личный выпад", — рассказывает один из давних знакомых российского президента.

Но с самим медведчуком российский президент не советовался.

"Как и ни с кем другим. Единственным человеком, который имел постоянный выход на путина, был его друг Юрий Ковальчук", — отмечают авторы.

Именно Ковальчук сыграл решающую роль в принятии путиным решения о вторжении в Украину. Во время карантина он не выходил из резиденции российского президента, чтобы не проходить карантин. Кроме того, министр обороны россии сергей шойгу не был удивлен решением о начале войны, он наоборот обрадовался, говорят источники. Остальные же элиты были поставлены перед фактом непосредственно 24 февраля, в день полномасштабного вторжения в Украину.

"Он (сергей шойгу — Ред.) не понимал, в каком состоянии армия находится, и ему было интересно. Он поверил в то, что путин знает что-то, чего он не знает, и действительно думал, что будет что-то не сильно серьезнее аннексии Крыма", — рассказывает один из старых приятелей путина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что дмитрий медведев снова заговорил о разделе Украины. По его словам, чтобы избежать вступление Украины в НАТО, нужно "по тихому" разделить нашу страну между россией, Польшей и другими государствами.