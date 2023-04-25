Двойники опасны для путина? Пять аргументов от политического психолога

Эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал "Телеграфу", существуют ли на самом деле двойники у российского диктатора

Сперва мартовский, а потом и апрельский визит президента рф владимира путина на временно оккупированные территории Украины вновь поднял тему наличия у диктатора двойников.

Выискиваются различные детали, якобы доказывающие, что ту же Херсонщину посещал не настоящий путин, свои комментарии дают экс-разведчики.

Шум поднялся такой, что рупор Кремля – дмитрий песков – вынужден был даже комментировать ситуацию, уверяя, что путин – самый что ни на есть настоящий, в бункерах не прячется, двойников не имеет.

Путинскую активность последнего времени, а также наличие или отсутствие у него двойников, "Телеграфу" прокомментировал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

Почему путин активизировался и пошли слухи, что он – не настоящий

По мнению Валентина Кима, апрельская активность путина вполне согласуется с той ситуацией, в которой тот находится.

"Ему необходимо ездить на те же оккупированные территории, где-то с кем-то встречаться. Показывать, что он – активен, в теме, в процессе. Что он контролирует ситуацию даже на местах. Это нужно, чтобы народ видел, что царь – настоящий. Что царь не спрятался за стенами Кремля, не засел в бункере", – поясняет эксперт.

Кремлевская власть, продолжает он, испытывает достаточно сильное давление из-за своих многочисленных неудач на всех фронтах (военном, дипломатическом, экономическом и так далее). И путин просто вынужден демонстрировать гораздо более высокий уровень активности, чем ему, возможно, хотелось бы.

"То, что он не выезжает непосредственно на передовую, держится в 100 с лишним км от реальной линии фронта, вполне естественно, – считает политический психолог. – Российская власть обеспечивает (и будет обеспечивать) безопасность своего первого лица. Потому что на этой безопасности держится она сама. Современная рф – это жесткий, вертикально интегрированный холдинг, страна с жесткой иерархией, где всё подчиняется единому центру. И если что-то произойдет с центром, это мгновенно отразится на всей россии. Отсюда и беспрецедентные меры охраны, безопасности, все эти длинные столы, далекие от реальной передовой "фронтовые" визиты, строжайшая засекреченность. Что дает основания для слухов (мифов) о двойниках".

Мифы о двойниках возникают постоянно, подчеркивает Валентин Ким. И Сталину их приписывали, и Черчиллю, и Хусейну.

"Но еще ни разу никто и нигде не нашел даже косвенного доказательства их существования, – акцентирует эксперт. – Гораздо чаще двойники приписываются диктаторам. Но умирают диктаторы – и не находится не то что двойников, но даже следов их возможного пребывания".

Тема путинских двойников всплывает периодически, отмечает политпсихолог. Она, по мнению Валентина Кима, связана с тем, что среднестатистическому гражданину бывает очень трудно объяснить изменения в поведении другого человека.

"Речь не об изменении поведении конкретно путина, а вообще любого человека, – уточняет эксперт. – Люди – существа сложные, многообразные. В какой-то момент те или иные мотивации срабатывают или, напротив, перестают работать. Поведение человека меняется. И всё бы ничего, если бы этот человек не был наблюдаемым политиком такого высокого уровня и такой высокой степени угрозы, как путин".

В такой ситуации, подчеркивает Валентин Ким, неизбежно начинают возникать какие-то кривотолки, попытки объяснить обыкновенные вещи, опираясь на мистическое или конспирологическое мышление.

Пять аргументов против версии о двойниках путина

"В основе легенды о двойниках путина лежит не какая-то особенность поведения последнего, а именно мистическое, конспирологическое мышление, присущее современному человеку", – говорит политпсихолог.

Валентин Ким уверен, что никаких двойников у путина не существует.

"То, что об этом пишут и говорят так много, объясняется как вышесказанным, так и тем, что люди зачастую совершают первейшую ошибку в невербальном анализе. Они пытаются трактовать что-то по фотографиям и видео, строить анализ на такого рода "фактах". Делая вывод, что там путин – один, а там – якобы другой. На самом деле, всё зависит от освещения, позы, момента фиксации и так далее", – поясняет эксперт.

Вот аргументы, которые приводит политпсихолог против того, что путин пользуется двойниками.

1. Невозможно подделать поведение человека

Вы можете загримировать кого-то, сделав похожим на того или иного человека. Но не сможете досконально повторить его мимику, потому что она у каждого – индивидуальна. Отличаются не только особенности строения мышц лица, но и особенности иннервации (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с центральной нервной системой) этих мышц, особенности мимической реакции. Да, безусловно, человек может быть похожим, но не идентичным.

2. Невозможно повторить походку человека

Походка всегда будет отличаться. Причем у нас не бывает одинаковой походки. Она всегда находится в коридоре возможностей, в диапазоне изменений. И слепое копирование какого-то одного темпа ходьбы, какой-то одной особенности не приведет к тому, что вы сможете сделать идентичную походку.

3. Невозможно повторить голос

Даже профессиональные пародисты не могут один в один передать интонацию, тембр голоса. Путинские выступления, встречи, диалоги разного рода были многократно исследованы. Ничто не указывало на то, что он – это не он.

4. Невозможно держать двойников в абсолютном информационном вакууме

Даже если у вас есть всего один двойник, его обязательно кто-то охраняет, кормит, обстирывает, лечит. Кроме того, подразумевается огромное количество учителей, которые этого человека натаскивали и натаскивают, чтобы он был идентичен путину. То есть гипотетический двойник должен находиться в постоянном контакте с десятками, если не сотнями людей. И информация об этом обязательно бы вышла вовне.

5. Двойник опасен для самого путина

Если у путина есть двойник, кто-то из президентского окружения наверняка захочет этим воспользоваться. Убить настоящего путина и, контролируя двойника, обладать колоссальной властью, оставаясь в тени. Так что самому путину двойник не выгоден.