путін ще до вторгнення вирішував, як і між ким поділити Україну — ЗМІ

У Кремлі планували поділ України задовго до початку війни

Російський президент володимир путін прийняв рішення вторгнутися в Україну і захопити ще в лютому-березні 2021 року, тобто за рік до війни. А за три місяці до вторгнення в кремлі обговорювали, як саме поділять Україну, ні на мить не сумніваючись у своїй перемозі.

Про це пише російське видання "Верстка". Армія росії тримала в секреті підготовку до війни з Україною, але влітку 2021 року люди, наближені до кремля, обговорювали цю тему дедалі частіше.

Повідомляється, що 12 липня 2021 року на сайті Кремля опублікували статтю російського диктатора "Про історичну єдність росіян та українців". Зміст змінювали кілька разів, і в одному з варіантів текстів була пряма погроза почати війну, яка не зникла і у фінальному варіанті.

У Кремлі не сумнівалися, що легко зможуть захопити Україну і перед початком війни, у грудні 2021 року, в адміністрації путіна відкрито обговорювали, як поділять нашу країну. Задум був такий, що за кожен регіон мала відповідати одна з державних або близьких до кремля приватних корпорацій.

Останньою краплею в ухваленні рішення про вторгнення в Україну стали санкції проти телеканалів віктора медведчука. Це підтвердили одразу три джерела з оточення путіна.

"Наїзд, коли у нього забрали телебачення і партію стали фігачити, — це прям сильно завело путіна. Він сприйняв це як особистий випад", — розповідає один із давніх знайомих російського президента.

Але із самим медведчуком російський президент не радився.

"Як і ні з ким іншим. Єдиною людиною, яка мала постійний вихід на путіна, був його друг Юрій Ковальчук", — зазначають автори.

Саме Ковальчук відіграв вирішальну роль в ухваленні путіним рішення про вторгнення в Україну. Під час карантину він не виходив із резиденції російського президента, щоб не проходити карантин. Крім того, міністр оборони росії сергій шойгу не був здивований рішенням про початок війни, він навпаки зрадів, кажуть джерела. Інші ж еліти були поставлені перед фактом безпосередньо 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення в Україну.

"Він (сергій шойгу — Ред.) не розумів, в якому стані армія перебуває, і йому було цікаво. Він повірив у те, що путін знає щось, чого він не знає, і дійсно думав, що буде щось не дуже серйозніше за анексію Криму", — розповідає один зі старих приятелів путіна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дмитро медведєв знову заговорив про поділ України. За його словами, щоб уникнути вступу України до НАТО, потрібно "по тихому" розділити нашу країну між росією, Польщею та іншими державами.