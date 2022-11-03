Хто переконав путіна вторгнутися в Україну: ЗМІ назвали двох головних призвідників у кремлі

Рішення про вторгнення було прийнято влітку 2021 року.

Журналісти з’ясували, хто надоумив кремелівського диктатора розв’язати повномасштабну війну з Україною. За інформацією західних ЗМІ, виявилося, що рішення про вторгнення було ухвалено ще влітку минулого року.

Як пише The Times, посилаючись на джерела в уряді росії, головними ідеологами війни з Україною були секретар Ради безпеки росії Микола Патруш і голова ФСБ Олександр бортників. Повідомляється, що нібито саме вони вирішили, що для остаточного вирішення проблеми західної агресії у них закінчується час. А для цього, на думку головних російських силовиків, необхідно було "вирішити проблему України".

За словами джерела видання, ще до середини минулого літа в оточенні путіна стали превалювати думки про необхідність "вирішального удару". При цьому сам формат "удару" тоді ще не було точно визначено. Однак до кінця літа 2021 року патрушів і бортників вже ухвалили рішення про вторгнення. Після цього силовикам залишилося лише остаточно переконати главу кремля та підготувати сили для наступу.

У матеріалі The Times міністра оборони росії Сергія Шойгу називають "виконавцем серед силовиків, який сумнівається". При цьому наголошується, що сама ініціатива виходила саме від силового блоку. Також видання пише, що більшість з еліт росії взагалі були не присвячені в плани і вважали те, що відбувається навколо блефом. За словами джерела, багато членів Ради безпеки дізналися про вторгнення лише 21 лютого.

За словами ще одного джерела The Times, одному із його співрозмовників за кілька днів до війни російський мільярдер Михайло Фрідман заявив, що "небезпеки вторгнення немає". Стверджується, що у розмові Фрідман посилався на "найвищих друзів у спецслужбах".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що СБУ оголосила у розшук російських силовиків та інших путіністів. До списків потрапили патрушів, бортників, захарова та багато інших.

Також "Телеграф" писав про те, що видання Politico назвало список кандидатів на крісло путіна. Серед кандидатур патрушів, ведмедів та інші.