Мощный взрыв на газопроводе в россии: есть погибший и много раненых

На месте работают пожарные и ремонтные службы

В россии продолжаются загадочные взрывные инциденты. После утренней "бавовны" на Брянщине, прогремел взрыв на газопроводе в 30 км от поселка Лыхма в Ханты Мансийском автономном округе.

Об этом сегодня, 16 мая, сообщает Telegram-канал 112.

На данный момент известно, что в результате происшествия погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Участок трубы сейчас перекрыт.

"Авария произошла в Белоярском районе, примерно в 30 километрах от посёлка Лыхма на участке газопровода Елец-1. Известно об одном погибшем, еще 5 человек доставляются в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

На месте уже работают пожарные и аварийные службы. Причина взрыва на газопроводе пока не сообщается. Официальных комментариев по данному происшествия также пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии произошел мощный взрыв на территории завода "Консервсушпрод", который производит сухпайки для армии российских захватчиков. Местная власть сделала заявление о том, что на завод якобы был сброшен снаряд с неизвестного беспилотника.