Оставили оккупатов без сухпайков: в россии произошел взрыв на заводе

Власти заявили, что причиной взрыва якобы стал снаряд, сброшенный с беспилотника

В Брянской области россии вчера вечером, 13 мая, раздался взрыв на территории завода "Консервсушпрод", производящего сухпайки для армии агрессора.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Событие произошло в населенном пункте Стародуб Брянской области.

По словам губернатора Брянской области, взрыв повредил крышу одного из производственных корпусов. Власти региона также заявили, что причиной взрыва якобы стал снаряд, сброшенный с беспилотника.

После этого дрон вроде бы был сбит.

Кроме того, суббота была насыщенным событиями днем в Брянской области – там упали четыре воздушных судна. Однако российские власти признали информацию только о падении одного вертолета.

В то же время украинцы призвали объявить 13 мая "днем Брянского ПВО", а военно-политический обозреватель Александр Коваленко пошутил о восстании машин и призвал жителей Брянщины срочно отключать ПВО в своей области.