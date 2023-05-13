Сбили свой вертолет, а может, и не один? В Брянской области рф феерическое ЧП (видео, обновлено)

В россии разбился очередной вертолет

Днем 13 мая в Клинцах Брянской области российской федерации разбился вертолет. Интересно, что это уже не первое ЧП с вертолетами в рф за последние дни.

Как пишут российские СМИ, перед падением он долго кружил над городом.

По предварительной информации, вертолет загорелся в воздухе, после чего рухнул на дом в частном секторе.

По словам очевидцев, при падении от судна почти ничего не осталось, на месте крушения сильный пожар.

Известно, что вертолет рухнул на поляну в деревне Муравей рядом с городом.

Также очевидцы говорят, что перед крушением раздался громкий взрыв.

Российские СМИ утверждают, что вертолет упал из-за пожара двигателя. При этом причины пожара не уточняются.

Позже появилась информация, что крушение потерпели два вертолета.

В то же время бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк допускает, что вертолет мог быть сбить российскими силами ПВО, которые далеки от идеальной работы.

Журналист Петр Шуклинов также придерживается версии, что вертолет был сбит. Он также отмечает, что речь идет не об одном, а о двух бортах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на днях в оккупированном Крыму разбился российский вертолет Ми-28 вместе с двумя пилотами. Они погибли на месте. Тогда оккупанты сообщили, что причиной аварии был "отказ техники".