Пилота найти не могут третий день: в рф произошло новое ЧП с вертолетом (фото)
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В рф вертолет обесточил станцию "Транснефти"
В Приморском крае российской федерации вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку, во время которой он оборвал лини электропередач станции "Транснефти".
Об этом пишут российские СМИ.
В результате инцидента станция осталась без электроснабжения. При этом о судьбе пилота ничего неизвестно.
Об инциденте сотрудники "Транснефти" узнали случайно. 9 мая они выяснили, что на линии электропередач произошла какая-то авария. Спустя два дня ремонтники добрались до места ЧП и обнаружили брошенный Ми-2.
При осмотре вертолета они выяснили, что он совершил жесткую посадку, при которой оборвал провода хвостом.
Позже сотрудники полиции выяснили, что вертолет принадлежит некоему ЧОПу, а его пилотом по документам указан 64-летний житель Владивостока Виктор Г.
Найти пилота пока не удалось. С ним пытались связаться по месту прописки, а его телефон не отвечает. Поиски пилота ведутся уже третий день.
По предварительной версии, мужчина ушел на поиски людей и потерялся.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в конце апреля в россии разбился вертолет санавиации. Он потерпел крушение во время возвращения на базу в Волгоградской области.