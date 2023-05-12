Пілота знайти не можуть третій день: у рф сталася нова НП з вертольотом (фото)

У Росії вертоліт знеструмив станцію "Транснафти"

У Приморському краї російської федерації вертоліт МІ-2 здійснив жорстку посадку, під час якої він обірвав лінії електропередач станції "Транснефти".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Внаслідок інциденту станція залишилася без електропостачання. При цьому про долю пілота нічого невідомо.

Про інцидент співробітники "Транснафти" дізналися випадково. 9 травня вони з’ясували, що на лінії електропередач сталася якась аварія. Через два дні ремонтники дісталися місця НП і виявили покинутий Мі-2.

Під час огляду вертольота вони з’ясували, що він здійснив жорстку посадку, під час якої обірвав дроти хвостом.

Пізніше співробітники поліції з’ясували, що гелікоптер належить якомусь охоронному агенству, а його пілотом за документами вказано 64-річного мешканця Владивостока Віктора Г.

Знайти пілота поки що не вдалося. З ним намагалися зв’язатися за місцем прописки, а його телефон не відповідає. Пошуки пілота тривають уже третій день.

За попередньою версією, чоловік пішов на пошуки людей та загубився.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці квітня у росії розбився вертоліт санавіації. Він зазнав аварії під час повернення на базу у Волгоградській області.