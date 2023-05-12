Военный вертолет россиян упал в Крыму, экипажу не повезло: стала известна причина

У вертолета отказала техника во время учебного полета

Во временно оккупированном Крыму упал российский вертолет Ми-28 вместе с двумя пилотами. Они погибли на месте. Полет выполнялся без боекомплекта, поэтому на земле разрушений нет.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на Минобороны россии. Вертолет с пилотами разбился во время учебного полета в Джанкойском районе Крыма.

"12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", — сообщили в ведомстве.

Предварительная причина крушени вертолета — отказ техники. На место аварии уже выехала комиссия от командования ВКС россии, чтобы выяснить все причины и обстоятельства авиакатастрофы.

Вертолет Ми-28 Н называют "Ночным охотником". Он является ударным вертолетом и был разработан в 1990-х годах в москве. Этот вертолет — это модификация советского ударного вертолета Ми-28, который был создан в 1980-х годах. Стоимость одного экземпляра около 18 млн долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце апреля в россии упал вертолет сановации при возвращении на базу в Волгоградской области. Пилот погиб на месте происшествия, а причину аварии не сообщили.