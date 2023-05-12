Військовий гелікоптер росіян упав у Криму, екіпажу не пощастило: стала відома причина

У вертольота відмовила техніка під час навчального польоту

У тимчасово окупованому Криму впав російський гелікоптер Мі-28 разом із двома пілотами. Вони загинули на місці. Політ виконувався без боєкомплекту, тому на землі руйнувань немає.

Про це повідомляє російське видання ТАСС із посиланням на Міноборони росії. Гелікоптер з пілотами розбився під час навчального польоту в Джанкойському районі Криму.

"12 травня 2023 року о 15:42 (мск) під час виконання планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі республіки Крим зазнав катастрофи вертоліт Мі-28. Політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає. Обидва льотчики загинули", — повідомили у відомстві.

Попередня причина аварії вертольота — відмова техніки. На місце аварії вже виїхала комісія від командування ВКС Росії, щоб з'ясувати всі причини та обставини авіакатастрофи.

Вертоліт Мі-28 Н називають "Нічним мисливцем". Він є ударним гелікоптером і був розроблений у 1990-х роках у Москві. Цей вертоліт — це модифікація радянського ударного вертольота Мі-28, створеного у 1980-х роках. Вартість одного екземпляра приблизно 18 млн доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці квітня в росії впав вертоліт санавіації під час повернення на базу у Волгоградській області. Пілот загинув на місці пригоди, а причину аварії не повідомили.