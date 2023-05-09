Справа рук партизанів? У Росії спалили бойовий літак (відео)

Партизани заявили про спалення бомбардувальника Су-24 у Новосибірську

Мало того, що влада Росії власноруч "утилізує" власну армію в Україні, що і продемонстрував парад у Москві на 9 травня, що обернувся для Росії черговою ганьбою, так ще й партизани допомагають "демілітаризувати" країну-агресора. У Новосибірську спалахнув бойовий літак окупантів Су-24, причиною називають саме дії партизанів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Біля Новосибірська горить літак Су-24, кажуть, це справа рук партизанів", — написав він.

Легіон "Свобода Росії", який воює за Україну, повідомив, що літак знаходився на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту та модернізації, однак, "літак успішно догорів. Ремонт йому вже не знадобиться" і це справа рук "невідомих патріотів".

У Росії знищили бойовий літак СУ-24

"Партизани спалили бойовий літак для того, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді "зміг повторити" — злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість перед судом", — йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, Су-24 — радянський та російський тактичний фронтовий бомбардувальник. Він може розвивати швидкість до 1700 км/год, вражати цілі на відстані до 600 км, піднімати у повітря бомби та боєприпаси загальною вагою до 8 тонн. Бомбардувальник оснащений ракетами класу "повітря-повітря" для самозахисту від винищувачів, які можуть атакувати з будь-якого напрямку. Завдяки своїй надзвуковій швидкості та можливості літати на низьких висотах Су-24 може довго залишатися непоміченим ворогом.

Як повідомляв "Телеграф", 6 травня недалеко від Нижнього Новгорода (росія) невідомі підірвали елітний автомобіль Audi Q7, на якому пересувався відомий письменник, екс-депутат держдуми Росії, пропагандист Захар Прілєпін. Він зазнав травм.