Партизаны заявили о сожжении бомбардировщика Су-24 в Новосибирске

Мало того, что власти рф собственноручно "утилизируют" собственную армию в Украине, что и продемонстрировал парад в Москве на 9 мая, обернувшийся для россии очередным позором, так еще и партизаны помогают "демилитаризовывать" страну-агрессора. В Новосибирске загорелся боевой самолет оккупантов Су-24, причиной называют именно действия партизан.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Возле Новосибирска горит самолет Су-24, говорят, это дело рук партизан", — написал он.

Легион "Свобода россии", который воюет за Украину, сообщил, что самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации, однако, "самолет успешно догорел. Ремонт ему уже не понадобится" и это дело рук "неизвестных патриотов".

В росии уничтожили боевой самолет СУ-24

"Партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" — преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", — сказано в подписи к видео.

Отметим, Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Он может развивать скорость до 1700 км/ч, поражать цели на расстоянии до 600 км, поднимать в воздух бомбы и боеприпасы общим весом до 8 тонн. Бомбардировщик оснащен ракетами класса "воздух-воздух" для самозащиты от истребителей, которые могут атаковать с любого направления. Благодаря своей сверхзвуковой скорости и возможности летать на низких высотах Су-24 может долго оставаться незамеченным врагом.

Как сообщал "Телеграф", 6 мая недалеко от Нижнего Новгорода (россия) неизвестные взорвали элитный автомобиль Audi Q7, на котором передвигался известный писатель, экс-депутат госдумы рф, пропагандист Захар Прилепин. Он получил травмы.