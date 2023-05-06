У росії підірвали автомобіль із відомим пропагандистом

У Нижньому Новгороді (росія) невідомі підірвали автомобіль Audi Q7, на якому пересувався відомий письменник і пропагандист Захар Прілєпін. Попередньо відомо, що результаті вибуху водій транспортного засобу загинув миттєво, а Прилєпін отримав серйозні поранення — у нього травмовані ноги. Також зазначається, що ц машині з письменником була і його донька.

Про це у суботу, 6 травня, повідомив проросійський Telegram-канал "раньше всех. ну почти".

Водночас AteoBreaking інформує, що від вибуху невідомого предмету, який був закріплений на автівці пропагандиста, у Прілєпіна зламана одна нога, іншу — відірвало.

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