Критикував Україну і сподобався російським пропагандистам: скандальний американський ведучий йде з FOX News

Причина догляду пов’язана із судовим розглядом із Dominion Voting Systems

Скандальний американський телеведучий Такер Карлсон йде з телеканалу FOX. Він став відомий тим, що неодноразово критикував Україну та її керівництво, чим здобув любов у російських пропагандистів.

У FOX News Media зазначили, що компанія та Карлсон "домовилися розійтися", але не стали згадувати про причини, через які це сталося.

Разом з тим, CNBC пише, що причиною цього став судовий розгляд між каналом та компанією Dominion Voting Systems, яка займається продажем машин для голосування та програмного забезпечення для виборів.

В одній із передач каналу стверджувалося, що Дональд Трамп програв у президентських виборах 2020 року через неправильний підрахунок голосів машинами Dominion. У відповідь компанія висунула позов до каналу 787,5 мільйона доларів.

Зрештою, Fox був змушений заплатити компенсацію, а також опублікувати заяву, в якій визнав, що заяви були помилковими.

Ця новина не змогла залишити поза увагою користувачів мережі. Так культовий письменник Стівен Кінг присвятив цьому твіт.

А нардеп Олексій Гончаренко нагадав, як намагався зустрітися із Карлсоном, щоб поговорити про Україну.

Як повідомлялося раніше, Карлсон після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці грудня минулого року порівняв українського лідера з "керівником стриптиз-клубу.