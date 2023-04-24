Критиковал Украину и полюбился российским пропагандистам: скандальный американский ведущий уходит из FOX News

Причина ухода связана с судебным разбирательством с Dominion Voting Systems

Скандальный американский телеведущий Такер Карлсон уходит из телеканала FOX. Он стал известен тем, что неоднократно подвергал критике Украину и ее руководство, чем снискал любовь у российских пропагандистов.

В FOX News Media отметили, что компания и Карлсон "договорились разойтись", но не стали упоминать о причинах, по которой это произошло.

Вместе с тем, CNBC пишет, что причиной тому стало судебное разбирательство между каналом и компанией Dominion Voting Systems, которая занимается продажей машин для голосования и программного обеспечения для выборов.

В одной из передач канала утверждалось, что Дональд Трамп проиграл в президентских выборах 2020 года из-за неправильного подсчета голосов машинами Dominion. В ответ на это компания выдвинула иск к каналу 787,5 миллиона долларов.

В конечном итоге Fox был вынужден заплатить компенсацию, а также опубликовать заявление, в котором признал, что заявления были ложными.

Эта новость не смогла оставить без внимания пользователей сети. Так культовый писатель Стивен Кинг посвятил этому твитт.

А нардеп Алексей Гончаренко напомнил, как пытался встретиться с Карлсоном, чтобы поговорить об Украине.

Как сообщалось ранее, Карлсон после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в конце декабря прошлого года сравнил украинского лидера с "управляющим стриптиз-клуба".