"Это грязные вещи": Ермак отреагировал на скандальное высказывание американского ведущего о Зеленском

Руководитель ОП не считает, что оскорбительные слова Карлсона транслируют мнение Республиканской партии США

После недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон руководитель Офиса президента Украины подверг критике известного ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона за то, что тот в эфире шоу сравнил Зеленского с "управляющим стриптиз-клуба". Ермак назвал такие слова "грязными вещами".

Кроме того, ведущий Карлсон заявил, что президент Украины "требует" у Соединенных Штатов деньги. Белый дом он обвинил в том, что они не выгнали его и сделали все, что Зеленский хотел.

"Удивительно, но его никто не выгнал. Вместо этого они делали все, что он хотел. Зеленский, надев свитер, затем требовал деньги в Конгрессе и нагло призвал считать это не благотворительностью, а инвестициями. Но какой в этом смысл? У нас исторический долг перед Украиной? Есть ли у нас историческая вражда с несоветской россией? Нет и еще раз нет. Неужели мы настолько не уважаем свою страну, чтобы аплодировать этому?" – риторически спросил Такер Карлсон.

Следует отметить, что Такер Карлсон известен в США своими проконсервативными взглядами. С 24 февраля он активно критикует всю помощь, которую Соединенные Штаты выделяют Украине для борьбы с российскими оккупантами. Его часто обвиняют в пророссийской позиции. Со своей стороны руководитель ОП Ермак подчеркнул, что не может считать Карлсона сторонником республиканцев. В Конгрессе Зеленский встретился с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконеллом. Он также виделся с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти, являющимся кандидатом на должность спикера Палаты представителей.

"Он не голос Республиканской партии. Я могу сделать такой вывод после того, как мы встретились с представителями партии в Конгрессе", – отметил Ермак в интервью The Guardian.

Такер Карлсон о визите Зеленского

Как сообщал "Телеграф" ранее, в The Washington Post рассказали, как сильно повлиял визит Владимира Зеленского в Вашингтон на дальнейшее финансирование Украины.