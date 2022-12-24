"Це брудні речі": Єрмак відреагував на скандальне висловлювання американського ведучого про Зеленського

Керівник ОП не вважає, що образливі слова Карлсона транслюють думку Республіканської партії США

Після нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону керівник Офісу президента України розкритикував відомого ведучого американського телеканалу Fox News Такера Карлсона за те, що той в ефірі шоу порівняв Зеленського з "керуючим стриптиз-клубу". Єрмак назвав такі слова "брудними речами".

Крім того, ведучий Карлсон заявив, що президент України "вимагає" у Сполучених Штатів гроші. Білий дім він звинуватив у тому, що вони його не вигнали і зробили все, що Зеленський хотів.

"Дивно, але його ніхто не вигнав. Натомість вони робили все, що він хотів. Зеленський, одягнувши светр, потім вимагав гроші в Конгресі і нахабно закликав вважати це не благодійністю, а інвестиціями. Але який у цьому сенс? У нас історичний обов'язок перед Україною? Чи є у нас історична ворожнеча з нерадянською росією? Ні і ще раз ні. Невже ми настільки не поважаємо свою країну, щоби аплодувати цьому?" — риторично запитав Такер Карлсон.

Слід зазначити, що Такер Карлсон відомий у США своїми проконсервативними поглядами. З 24 лютого він активно піддає критиці всю допомогу, яку Сполучені Штати виділяють Україні для боротьби з російськими окупантами. Його нерідко звинувачують за проросійську позицію. Зі свого боку керівник ОП Єрмак підкреслив, що не може вважати Карлсона прихильником республіканців. У Конгресі Зеленський зустрівся з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконеллом. Він також бачився з лідером республіканців у Палаті представників Кевіном Маккарті, який є кандидатом на посаду спікера Палати представників.

"Він не є голосом Республіканської партії. Я можу зробити такий висновок після того, як ми зустрілися з представниками партії у Конгресі", – зазначив Єрмак в інтерв'ю The Guardian.

Такер Карлсон про візит Зеленського

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у The Washington Post розповіли, як сильно вплинув візит Володимира Зеленського у Вашингтон на подальше фінансування України.