Збили свій вертоліт, а може, й не один? У Брянській області рф феєрична НП (відео, оновлено)

У Росії розбився черговий вертоліт

Вдень 13 травня у Клинцях Брянської області російської федерації розбився гелікоптер. Цікаво, що це вже не перша НП з гелікоптерами в росії за останні дні.

Як пишуть російські ЗМІ, перед падінням він довго кружляв над містом.

За попередньою інформацією, вертоліт спалахнув у повітрі, після чого звалився на будинок у приватному секторі.

За словами очевидців, під час падіння від судна майже нічого не залишилося, на місці аварії сильна пожежа.

Відомо, що гелікоптер звалився на галявину в селі Сурецький Муравей поряд із містом.

Також очевидці кажуть, що перед катастрофою пролунав гучний вибух.

Російські ЗМІ стверджують, що гелікоптер впав через пожежу двигуна. При цьому причин пожежі не уточнюються.

Пізніше з’явилася інформація, що в околицях міста впали два вертольоти.

У той же час бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк припускає, що гелікоптер міг бути збитий російськими силами ППО, які далекі від ідеальної роботи.

Журналіст Петро Шуклінов також дотримується версії, що гелікоптер могли збити.

Раніше "Телеграф" писав про те, що днями в окупованому Криму розбився російський гелікоптер Мі-28 разом із двома пілотами. Вони загинули дома. Тоді окупанти повідомили, що причиною аварії була "відмова техніки".