После гибели вертолета в Брянской области рф разбился боевой самолет (видео)

Судьба экипажа боевого российского самолета остается неизвестной

В россии после того, как сбили вертолет Ми-8 в Брянской области, упал также истребитель-бомбардировщик Су-34. Упал он в том же регионе, и, вероятно, мог быть тоже сбит силами ПВО.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Очевидцы публикуют в сети видео с горящими обломками.

Обновлено 14:40. Экипаж Су-34, который упал в селе Истровка под Стародубом, погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться, сообщают росСМИ. Как сообщает российский Telegram-канал Baza, спецслужбы рф проверяют информацию о еще одном упавшем самолете в Стародубском районе Брянской области. Речь может идти о еще одном Су-34.

Ранее сообщалось, что упали два вертолета — один в Клинцах, второй в Стародубе. Однако, судя по обломкам и тем кадрам, которые публикуют в ести, упал один вертолет Ми-8 и самолет Су-34.

На территории Клинцовского района Брянской области введён план "Перехват" — правоохранители ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34. Сейчас у окупантов существуют две версии событий: ДРГ с ПЗРК или работа дальнобойных систем ПВО с украинской территории. Также российские СМИ утверждают, что самолет упал неподалеку от украинской границы, а судьба тех, кто находился на борту, остается неизвестной.

"Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается. Обстоятельства катастрофы выясняются", — говорят в российских экстренных службах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Крыму вчера упал российский военный вертолет Ми-28. Два пилота погибли на месте, разрушений на земле нет. Авиакатастрофа произошла из-за неисправного оборудования на борту.