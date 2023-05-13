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Після загибелі вертольота в Брянській області рф розбився бойовий літак (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Літак впав слідом за російським гелікоптером Новина оновлена 13 травня 2023, 14:54
Літак впав слідом за російським гелікоптером. Фото Ілюстративне фото

Доля екіпажу бойового російського літака залишається невідомою

У росії після того, як збили вертоліт Мі-8 у Брянській області, впав також винищувач-бомбардувальник Су-34. Впав він у тому ж регіоні, і, ймовірно, міг бути теж збитий силами ППО.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Очевидці публікують у мережі відео з уламками, що горять.

Оновлено 14:40. Екіпаж Су-34, який впав у селі Істрівка під Стародубом, загинув. Пілот та штурман не змогли катапультуватись, повідомляють росЗМІ. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, спецслужби рф перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у Стародубському районі Брянської області. Ймовірно, йдеться про ще один Су-34.

Раніше повідомлялося, що впали два вертольоти — один у Клинцях, другий у Стародубі. Однак, судячи з уламків і тих кадрів, які публікують у єсті, впав один вертоліт Мі-8 та літак Су-34.

На території Клинцівського району Брянської області запроваджено план "Перехоплення" — правоохоронці шукають диверсантів, які можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34. Наразі в окупантів існують дві версії подій: ДРГ із ПЗРК або робота далекобійних систем ППО з української території. Також російські ЗМІ стверджують, що літак упав неподалік українського кордону, а доля тих, хто знаходився на борту, залишається невідомою.

"Су-34 впав неподалік українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється. Обставини катастрофи з'ясовуються", — кажуть у російських екстрених службах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Криму вчора впав російський військовий гелікоптер Мі-28. Два пілоти загинули на місці, руйнувань на землі немає. Авіакатастрофа сталася через несправне обладнання на борту.

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#Росія #Літак #Брянська область #Су-34