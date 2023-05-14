Залишили окупатів без сухпайків: в рф стався вибух на заводі

Влада заявила, що причиною вибуху нібито став снаряд, скинутий з безпілотника

У Брянській області росії вчора ввечері, 13 травня, пролунав вибух на території заводу "Консервсушпрод", який виробляє сухпайки для армії рф.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Подія сталася у населеному пункті Стародуб Брянської області.

За словами губернатора Брянської області, вибух пошкодив дах одного із виробничих корпусів. Влада регіону також заявила, що причиною вибуху нібито став снаряд, скинутий з безпілотника.

Після цього дрон начебто був збитий.

Крім того, субота була насиченим подіями днем у Брянській області – там впали чотири повітряні судна. Однак російська влада визнала інформацію лише про падіння одного вертольота.

Втім, українці закликали оголосити 13 травня "днем Брянського ППО", а військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пожартував про повстання машин та призвав жителів Брянщини терміново відключати ППО у своїй області.