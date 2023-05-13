День Брянської ППО: у мережі жартують про масове падіння гелікоптерів та літаків у росії

У мережі не обійшлося без гумору

У росії 13 травня, мабуть, святкують день Брянського ППО, оскільки з’явилася інформація про те, що там успішно "приземлили" два російські бойові вертольоти і два літаки.

Хоча поки що в росії визнали лише аварію одного вертольота та одного літака, проте користувачі мережі вже відреагували на подію з властивим їм гумором.

Так блогер та військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пожартував про повстання машин та закликав жителів Брянщини терміново відключати ППО у своїй області.

Своєю чергою, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович нагадав, що купити ПЗРК можна в будь-якому військторгу.

Не стали відставати інші користувачі мережі.

Не обійшлося і без традиційної хвилі мемів, а користувачі мережі нагадали і про бойових голубів, і про прохання ексглави "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва про обмін на полонених українців.

Як повідомлялося раніше, 13 травня стало відомо про те, що в Брянській області впав транспортний вертоліт Мі-8 і відразу після цього з’явилися повідомлення про падіння ще одного. Трохи пізніше стало відомо, що там-таки впав літак Су-34, а інформація про падіння ще одного поки що перевіряється.