Російська авіація зазнає втрат на Брянщині: все, що відомо про падіння гелікоптерів та літаків ЗС рф (відео)

Російські літальні апарати не змогли чинити опір силі земного тяжіння

У росії сталася серія НП з військовою авіацією, внаслідок чого щонайменше один гелікоптер і літак зазнали аварії.

За даними Медузи, подія сталася в районі міста Клинці, де спочатку стало відомо про катастрофу транспортного вертольота Мі-8, а пізніше з’явилася інформація про падіння винищувача-бомбардувальника Су-34.

За попередньою інформацією, загинули четверо російських військових, а на землі постраждала жінка, яку відвезли до лікарні з опіками ніг.

Що стало причиною падіння літальних апаратів наразі невідомо, проте на окремих відеозаписах, які з’явилися в мережі, при уповільненому перегляді можна помітити, як до гелікоптера наближається об’єкт схожий на ракету.

Тим часом низка пропагандистських телеграм-каналів повідомляє про те, що над Брянської області впало два вертольоти Мі-8, проте цілком імовірно, що другий вертоліт переплутали зі згаданим вище Су-34.

Водночас як інформує BAZA, російські спецслужби перевіряють інформацію як про другий гелікоптер, так і про другий літак. Тобто не виключається, що аварії зазнали два вертольоти та два літаки.

Втім, щодо другого літака, то дані про його модель різняться. Крім версії про Су-34, деякі пропагандисти написали, що це Су-25, а інші, що Су-35. З’являлася й інформація, що то був Су-24.

Традиційно росіяни звинувачують у своїх проблемах Україну, але версію з "дружнім вогнем" виключати поки що зарано.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму напередодні зазнав аварії ще один російський вертоліт. Цього разу йшлося про ударне Мі-28, обидва його пілоти загинули.