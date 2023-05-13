Российская авиация несет потери на Брянщине: все, что известно о падении вертолетов и самолетов ВС рф (видео)

Российские летательные аппараты не смогли противиться силе земного притяжения

В россии произошла серия ЧП с военной авиацией, вследствие чего по меньшей мере один вертолет и самолет потерпели крушение.

Согласно данным Медузы, происшествие произошло в районе города Клинцы, где сначала стало известно о крушении транспортного вертолета Ми-8, а позже появилась информация о падении истребителя-бомбардировщика Су-34.

По предварительной информации погибли четверо российских военных, а на земле пострадал женщина, которую увезли в больницу с ожогами ног.

Что стало причиной падения летательных аппаратов пока неизвестно, однако на отдельных видеозаписях, которые появились в сети, при замедленном просмотре можно заметить как к вертолету приближается объект похожий на ракету.

Тем временем, ряд пропагандистских телеграм-каналов сообщает о том, что над Брянской области упало два вертолета Ми-8, однако вполне вероятно, что второй вертолет перепутали с упомянутым выше Су-34.

Вместе с тем, как информирует BAZA, российские спецслужбы проверяют информацию, как о втором вертолете, так и о втором самолете. То есть не исключается, что крушение потерпели два вертолета и два самолета.

Впрочем, по поводу второго самолета, то данные о его модели рознятся. Помимо версии о Су-34 некоторые пропагандисты написали, что это Су-25, а другие, что Су-35. Появлялась и информация, что это был Су-24.

Традиционно россияне обвиняют в своих проблемах Украину, но версию с "дружественным огнем" исключать пока рано.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму накануне потерпел крушение еще один российский вертолет. На этот раз речь шла об ударном Ми-28, оба его пилота погибли.