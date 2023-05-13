День Брянской ПВО: в сети шутят о массовом падении вертолетов и самолетов в россии

В сети не обошлось без юмора

В россии 13 мая по всей видимости празднуют день Брянского ПВО, поскольку появилась информация о том, что там успешно "приземлили" два российских боевых вертолета и два самолета.

Хоть пока в россии признали только крушение одного вертолета и одного самолета, однако пользователи сети уже отреагировали на событие с присущим им юмором.

Так блогер и военно-политический обозреватель Александр Коваленко пошутил о восстании машин и призвал жителей Брянщины срочно отключать ПВО в своей области.

В свою очередь бывший советник Офиса президента Алексей Арестович напомнил, что купить ПЗРК можно в любом военторге.

Не стали отставать и другие пользователи сети.

Не обошлось и без традиционной волны мемов, а пользователи сети напомнили и о боевых голубях, и о просьбах экс-главы "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева об обмене на пленных украинцев.

Как сообщалось ранее, 13 мая стало известно о том, что в Брянской области упал транспортный вертолет Ми-8 и сразу же после этого появились сообщения о падении еще одного. Чуть позже стало известно, что там же упал самолет Су-34, а информация о падении еще одного пока проверяется.