"Нет других вариантов": адвокат рассказал, почему предатель Богуслаев попросился на обмен с рф

Адвокат рассказал, что стало причиной просьбы Богуслаева внести его в списки на обмен с рф

Бывший глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросился в списки на обмен с россией из-за того, что плохо себя чувствует.

Об этом в комментарии для "Суспільне" рассказал адвокат предателя Украины Руслан Волынец.

По словам защитника Богуслаева, у того якобы не осталось других вариантов для освобождения.

"Не нужно придумывать болезни как повод сбежать из тюрьмы – это все объективные вещи. Вопрос лишь в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно оно побудило к такому факту, учитывая, что нет возможности других вариантов выйти", — оправдал действия своего подзащитного адвокат.

Также Волынец отреагировал на расследование проекта "Схемы" и на публикацию записи разговоров с участием Богуслаева.

По словам адвоката, журналисты выпускают расследование "каждый раз аккурат дней за десять до продления сроков содержания под стражей". Он считает, что они намеренно накручивают перед заседанием резонанс.

"И следствие этого не видит", – заявил Волынец.

Он также добавил, что в случае обмена Богуслаева адвокаты и дальше планируют доказывать невиновность предателя в деле.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ инкриминирует Богуслаеву пособничество россии, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации, а также противодействие ВСУ.