Предлагал сломать вертолет и подключал "связи" в Раде: появились новые записи разговоров предателя Богуслаева (видео)

Экс-президент "Мотор Сичи" предложил вывести вертолет из строя, чтобы он не достался ВСУ

Бывший президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев не только помогал оккупантам в их попытках захватить Украину, но и подключил для этих целей своих знакомых на высоком уровне.

Так журналисты "Радио Свобода" обнародовали новую порцию записей разговоров Богуслаева, в которых слышно, что к саботажу деятельности украинских защитников были привлечены люди из Генштаба и Верховной Рады.

В частности, на записях можно услышать то, какие указания раздавал экс-президент "Мотор Сичи", чтобы сорвать передачу украинским разведчикам вертолета Ми-2. Требовал разобрать вертолет, разладить механизмы , спрятать отдельные запчасти. Поручал скрыть от ГУР критически необходимые для эксплуатации борта документы.

"Ты расстрой РДЦ (регулятор двигателя цифровой − ред.) на этом вертолете. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели − и все", — говорил он.

При этом отмечается, что Богуслаев привлек к процессу блокирования даже народного депутата "Слуги народа" и члена комитета по вопросам национальной безопасности Геннадия Касая, который, к слову, является братом директора по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" Павла Касая.

"Гена в курсе дела! Должен сейчас с ними этот вопрос обсуждать", — говорил он.

Помогала ему также и сотрудница компании Наталья Ульяненко, которая, исходя из разговоров, могла влиять на принятие решений в разных государственных инстанциях, включая и Генштаб. В настоящее время она является советницей нового главы компании Алексея Никифорова.

Напомним, СБУ инкриминирует Богуслаеву пособничество россии, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.

При этом 10 мая стало известно, что он захотел, чтобы его выдали россии в рамках обменного процесса.