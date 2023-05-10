По стопам медведчука: еще один высокопоставленный украинский предатель просится в россию

Богуслаев еще не признал ни одного своего обвинения

Бывший президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который помогал оккупантам после начала полномасштабной войны, попросил обменять его. Он хочет, чтобы его выдали россии взамен на украинских военнопленных.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Богуслаева, которое он написал на имя главы ОП Андрея Ермака. Примечательно, что заявление было написано больше месяца назад.

На сегодняшний день СБУ инкриминирует Богуслаеву пособничество россии, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ. Сейчас бывший директор находится в СИЗО, и пока что не признал ни одного обвинения. Он хочет, чтобы его выдали россии в обмен на украинских пленных, как это сделали с кумом путина виктором медведчуком.

"Прошу добавить меня в список на обмен с российской федерацией", – сказано в заявлении в адрес Офиса президента, которое написано на русском языке.

Возле подписи Богуслаева указано, что он является пенсионером и инвалидом I группы. А в сопроводительном письме его адвоката стоит дата направления заявления — 20 марта 2023 года.

Журналисты поинтересовались у представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова о том, какие шансы на обмен у Богуслаева. По его словам, Украина, в первую очередь, думает о своих военнопленных.

"Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам", – сообщил Андрей Юсов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сеть слили разговоры Богуслаева с россиянами. На тот момент еще директор военного оборонного предприятия обсуждал с ними бизнес во время войны.