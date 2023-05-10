Стопами медведчука: ще один високопоставлений український зрадник проситься до росії

Богуслаєв ще не визнав жодного свого звинувачення

Колишній президент "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв, який допомагав окупантам після початку повномасштабної війни, попросив обміняти його. Він хоче, щоб його видали росії замість українських військовополонених.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Богуслаєва, яку він написав на ім’я голови ОП Андрія Єрмака. Примітно, що заява була написана понад місяць тому.

На сьогоднішній день СБУ інкримінує Богуслаєву допомогу росії, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації та з недавніх пір протидію ЗСУ. Наразі колишній директор перебуває у СІЗО, і поки що не визнав жодного звинувачення. Він хоче, щоб його видали росії в обмін на українських полонених, як це зробили з кумом путіна віктором медведчуком.

"Прошу додати мене до списку на обмін з російською федерацією", – сказано у заяві на адресу Офісу президента, написану російською мовою.

Біля підпису Богуслаєва вказано, що він є пенсіонером та інвалідом І групи. А у супровідному листі його адвоката стоїть дата направлення заяви – 20 березня 2023 року.

Журналісти поцікавилися у представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, які шанси на обмін у Богуслаєва. За його словами, Україна насамперед думає про своїх військовополонених.

"Україна й надалі застосовуватиме всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених і цивільних осіб, які незаконно утримуються від держави-агресора. Але щодо конкретних кейсів і прізвищ, ми можемо коментувати це тільки за результатами", — повідомив Андрій Юсов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до мережі злили розмови Богуслаєва з росіянами. На той момент ще директор військового оборонного підприємства обговорював із ними бізнес під час війни.