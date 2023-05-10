Пропонував зламати гелікоптер і підключав "зв’язки" у Раді: з’явилися нові записи розмов зрадника Богуслаєва (відео)

Експрезидент "Мотор Січі" запропонував вивести гелікоптер з ладу, щоб він не дістався ЗСУ

Колишній президент "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв не лише допомагав окупантам у їхніх спробах захопити Україну, а й підключив для цього своїх знайомих на високому рівні.

Так журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили нову порцію записів розмов Богуслаєва, в яких чути, що до саботажу діяльності українських захисників було залучено людей із Генштабу та Верховної Ради.

Зокрема, на записах можна почути те, які вказівки роздавав експрезидент Мотор Січі, щоб зірвати передачу українським розвідникам вертольота Мі-2. Вимагав розібрати вертоліт, розладнати механізми, сховати окремі запчастини. Доручав приховати від ГУР критично необхідні для експлуатації борту документи.

"Ти розладнай РДЦ (регулятор двигуна цифровий — ред.) на цьому гелікоптері. Розладнай там РДЦ, щоб вони не злетіли — і все", — говорив він.

При цьому наголошується, що Богуслаєв залучив до процесу блокування навіть народного депутата "Слуги народу" та члена комітету з питань національної безпеки Геннадія Касая, який, до речі, є братом директора з маркетингу та торгівлі "Мотор Січі" Павла Касая.

"Гена в курсі справи! Повинне зараз із ними це питання обговорювати", — розповідав він.

Допомагала йому також і співробітниця компанії Наталія Ульяненко, яка, виходячи з розмов, могла впливати на ухвалення рішень у різних державних інстанціях, включаючи Генштаб. Нині вона є радницею нового глави компанії Олексія Никифорова.

Нагадаємо, СБУ інкримінує Богуслаєву допомогу росії, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації та, з недавніх пір, протидія ЗСУ.

При цьому 10 травня стало відомо, що він захотів, щоб його видали росії в рамках обмінного процесу.