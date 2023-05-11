Обмен на всех пленных или пожизненное? Украинцы ответили, как относятся к выдаче Богуслаева россии

Мнения украинцев по поводу обмена предателя на украинских пленных разделились

Бывший президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который помогал оккупантам после начала полномасштабной войны, попросил выдать его россии в обмен на украинских военнопленных. Однако в большинстве своем украинцы не поддерживают его идею, при этом некоторые не против, но с условиями.

Своим мнением украинцы поделились в ответ на вопрос "Телеграфа" в Facebook.

Мы задали такой вопрос: "Предатель и экс-президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев попросил обменять его в россию. Нужно ли это делать или нет?". Большинство комментаторов ответили негативно, но есть те, кто согласен отдать его рф, чтобы вернуть наших пленных.

Аргументы тех, кто против обмена в том, что Богуслаев очень много знает и обладает секретной информацией. Кроме того, многие считают это слишком мягким "наказанием" для него.

"Это предатель, нанесший чрезвычайно большой вред экономике Украины, продавал московские двигатели к вертолетам во время войны с 2014 года, ожидал прихода московитов, является носителем сверхсекретной информации, является специалистом, которого москва использует для развития своей авиапромышленности, который знает топ-чиновников, которые до этого осуществлять его преступную деятельность. Поэтому, категорически нет. Пожизненное", — написал один из комментаторов.

В то же время другие украинцы готовы отдать Богуслаева россии в обмен на наших пленных. "Один на всех, тогда да. Карма его догонит", "На всех наших пленных", — пишут сторонники обмена.

Напомним, СБУ инкриминирует Богуслаеву пособничество россии, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие ВСУ. Он не только помогал оккупантам в их попытках захватить Украину, но и подключил для этих целей своих знакомых на высоком уровне. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Богуслаев привлекал к саботажу деятельности украинских защитников людей из Генштаба и Верховной Рады.