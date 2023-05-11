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Обмен на всех пленных или пожизненное? Украинцы ответили, как относятся к выдаче Богуслаева россии

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Богуслаев просит отдать его россии Новость обновлена 11 мая 2023, 12:53
Богуслаев просит отдать его россии. Фото epravda.com.ua

Мнения украинцев по поводу обмена предателя на украинских пленных разделились

Бывший президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который помогал оккупантам после начала полномасштабной войны, попросил выдать его россии в обмен на украинских военнопленных. Однако в большинстве своем украинцы не поддерживают его идею, при этом некоторые не против, но с условиями.

Своим мнением украинцы поделились в ответ на вопрос "Телеграфа" в Facebook.

Мы задали такой вопрос: "Предатель и экс-президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев попросил обменять его в россию. Нужно ли это делать или нет?". Большинство комментаторов ответили негативно, но есть те, кто согласен отдать его рф, чтобы вернуть наших пленных.

Аргументы тех, кто против обмена в том, что Богуслаев очень много знает и обладает секретной информацией. Кроме того, многие считают это слишком мягким "наказанием" для него.

"Это предатель, нанесший чрезвычайно большой вред экономике Украины, продавал московские двигатели к вертолетам во время войны с 2014 года, ожидал прихода московитов, является носителем сверхсекретной информации, является специалистом, которого москва использует для развития своей авиапромышленности, который знает топ-чиновников, которые до этого осуществлять его преступную деятельность. Поэтому, категорически нет. Пожизненное", — написал один из комментаторов.

В то же время другие украинцы готовы отдать Богуслаева россии в обмен на наших пленных. "Один на всех, тогда да. Карма его догонит", "На всех наших пленных", — пишут сторонники обмена.

Напомним, СБУ инкриминирует Богуслаеву пособничество россии, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие ВСУ. Он не только помогал оккупантам в их попытках захватить Украину, но и подключил для этих целей своих знакомых на высоком уровне. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Богуслаев привлекал к саботажу деятельности украинских защитников людей из Генштаба и Верховной Рады.

Теги:
#Мотор Сич #Вячеслав Богуслаев #Пленные #Обмен