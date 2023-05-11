Обмін на всіх полонених чи довічне? Українці відповіли, як ставляться до видачі Богуслаєва росії

Думки українців щодо обміну зрадника на українських полонених розділилися

Колишній президент "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв, який допомагав окупантам після початку повномасштабної війни, попросив видати його росії в обмін на українських військовополонених. Проте здебільшого українці не підтримують його ідею, однак деякі не проти, але з умовами.

Своїми думками українці поділилися у відповідь на запитання "Телеграфа" у Facebook.

Ми запитали: "Зрадник і екс-президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв попросив обміняти його в росію. Потрібно це робити чи ні?". Більшість коментаторів відповіли негативно, але є ті, хто згоден віддати його Росії, щоб повернути наших полонених.

Аргументи тих, хто проти обміну в тому, що Богуслаєв дуже багато знає та має секретну інформацію. Крім того, багато хто вважає це занадто м’яким "покаранням" для нього.

"Це зрадник, який наніс надзвичайно великої шкоди економіці України, продавав московії двигуни до вертольотів під час війни з 2014 року, чекав приходу московитів, є носієм надсекретної інформації, є фахівцем , якого москва використає для розвитку своєї авіапромисловості, який знає топпосадовців, які допомогали йому здійснювати його злочинну діяльність. Тому, категорично-ні. Пожиттєве", — написав один із коментаторів.

Натомість інші українці готові віддати Богуслаєва росії в обмін на наших полонених. "Один на всіх, тоді так. Карма його наздожене", "На всіх наших полонених", — пишуть прихильники обміну.

Нагадаємо, СБУ інкримінує Богуслаєву допомогу росії, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації та протидію ЗСУ. Він не лише допомагав окупантам у їхніх спробах захопити Україну, а й підключив для цього своїх знайомих на високому рівні. Наразі він перебуває у СІЗО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Богуслаєв залучав до саботажу діяльності українських захисників людей із Генштабу та Верховної Ради.