"Немає інших варіантів": адвокат розповів, чому зрадник Богуслаєв попросився на обмін з рф

Адвокат розповів, що стало причиною прохання Богуслаєва внести його до списків на обмін з РФ

Колишній глава "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросився до списків на обмін з росією через те, що погано почувається.

Про це у коментарі для "Суспільне" розповів адвокат зрадника України Руслан Волинець.

За словами захисника Богуслаєва, у того нібито не залишилося інших варіантів для звільнення.

"Не потрібно вигадувати хвороби як привід втекти з в’язниці – це все об’єктивні речі. Питання лише у стані здоров’я: постійне його погіршення та відсутність можливості адекватного лікування. Саме воно спонукало до такого факту, враховуючи, що немає можливості інших варіантів вийти", — виправдав дії свого підзахисного адвоката.

Також Волинець відреагував на розслідування проекту "Схеми" та на публікацію запису розмов за участю Богуслаєва.

За словами адвоката, журналісти випускають розслідування "щоразу саме днів за десять до продовження термінів утримання під вартою". Він вважає, що вони навмисно накручують перед засіданням резонанс.

"І слідство цього не бачить", – заявив Волинець.

Він також додав, що у разі обміну Богуслаєва адвокати й надалі планують доводити невинність зрадника у суді.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ інкримінує Богуслаєву допомогу росії, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації, а також протидію ЗСУ.